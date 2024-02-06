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Хакери оприлюднили інформацію про вартість іранських "шахедів" для Росії

Іран спершу запросив за одиницю продукції 375 тисяч доларів.

Хакери оприлюднили інформацію про вартість іранських "шахедів" для Росії
Фото: Сили оборони Півдня

Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder і оприлюднила дані про вартість іранських "шахедів" для Росії, передає "Мілітарний".

На серверах знайшли масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136.

Про злам Prana Network оголосила 4 лютого. Sahara Thunder - підставна компанія Корпусу вартових ісламської революції, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в Росію.

У документах замість реальної назву продукції використали спеціальний шрифт, який у випадку дронів звучить як “моторная лодка типа Dolphin 632”.

Відповідно до документів. РФ мала виготовити на своїх потужностях 6000 іранських безпілотників упродовж двох із половиною років.

Іран спершу запросив за одиницю продукції 375 тисяч доларів, але під час переговорів ціну "збили": до 193 тисяч за борт при замовленні 6000 безпілотників або $290 тис при замовленні 2000 БпЛА.

Загальна вартість контракту на виробництво, куди входять також передання технологій, обладнання, 6000 комплектів БпЛА, програмного забезпечення, становить 1 млрд 750 млн доларів.

Згідно з планами на 2023 рік, за повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість Shahed-136 має скласти 48,8 тисячі доларів за борт.

Водночас ціна, за якою "шахеди" передадуть замовнику, становитиме 165,5 тисячі доларів. 

Згідно з іншими оприлюдненими документами, принаймні частково Росія розраховується з Іраном у золоті.

наприклад, організація “Алабуга Машинери” в лютому минулого року передала іранській підставній компанії Sahara Thunder, імовірно, в якості оплати послуг та товарів, 2 067 795 грамів золота у злитках.

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