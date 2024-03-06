Західні союзники України зібрали кошти на закупівлю 800 тисяч боєприпасів для ЗСУ, — Bloomberg

За сприятливих обставин боєприпаси можуть поставити до України за лічені тижні.

Союзники України підготували майже все фінансування, необхідне для чеської ініціативи щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів, пише Bloomberg з посиланням на урядовця, знайомого з домовленостями.

За словами кількох співрозмовників на умовах анонімності, зобов'язання означають, що снаряди можуть бути доставлені в Україну за кілька тижнів. Однак, точні терміни залежатимуть від контрактних зобов'язань і графіків поставок, і можуть зміститися, попереджають співрозмовники.

Пропозиція передбачає, що Чеська Республіка виступить посередником, який зв'яже уряди країн, готових профінансувати закупівлю надлишкових боєприпасів, які потім будуть відправлені в Україну. Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, що його країна знайшла 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які можуть бути доставлені протягом декількох тижнів, якщо будуть виділені гроші, повідомляє Bloomberg.

Німеччина, Латвія, Нідерланди, Данія і Канада підтримують план Чехії закуповувати боєприпаси з країн, які не входять до Європейського Союзу, а Польща висловила зацікавленість. Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окрема дискусія міністрів оборони й закордонних справ ЄС, на якій будуть обговорюватися деталі.

За оцінками, Україні потрібно щонайменше 200 тисяч снарядів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, які в середньому щодня використовують від трьох до п'яти разів більше снарядів, ніж можуть випустити українські війська.