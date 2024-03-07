Британія готова віддати Україні заморожені активи центробанку Росії
Британія готова віддати Україні заморожені активи центробанку Росії
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"
Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСвіт

Офіс мера канадської столиці Марка Саткліфа пограбували

Одного з підозрюваних у справі затримали.

Офіс мера канадської столиці Марка Саткліфа пограбували
Фото: ottawacitizen.com

Минулої ночі пограбували офіс мера канадської столиці Оттави Марка Саткліфа у центрі канадського міста, пише Укрінформ з посиланням на повідомлення влади.

За словами Саткліфа, працівники мерії зранку виявили відкриті шафи й переставлені предмети.

“Здається, ніби кілька речей були викрадені, ми поки що переглядаємо все”, − сказав Саткліф.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За його словами, зловмисники не проникли до його особистого кабінету, обмежившись приміщеннями, де працюють інші співробітники.

Мер додав, що пограбування “викликає занепокоєння”, але не має політичного підґрунтя. 

“Там було багато речей, які можна було викрасти, але цього не сталося. Не було нічого такого, що вказувало б на політичну мотивацію”, − розповів мер.

Згодом у поліції поінформували, що затримали одного підозрюваного у цій справі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies