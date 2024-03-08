Посольства США та Британії в Росії попередили про ймовірність атаки екстремістів у Москві

Посольство Сполучених Штатів у Росії на своєму сайті оприлюднило попередження для громадян США щодо необхідності уникати великих скупчень людей упродовж наступних двох діб.

Як стверджує відомство, надійшли повідомлення про плани екстремістів здійснити напади на зібрання людей у Москві. Американським громадянам радять у найближчі 48 годин не брати участь у будь-яких заходах, зокрема концертах, та стежити за ситуацією.

Станом на 0:20 за київським часом повідомлення на сайті посольства не відкривається з українських та закордонних IP-адрес. Веб-сторінка інформує про технічні проблеми. Повідомляють про російську хакерську атаку.

Рекомендацію не відвідувати Росію та не брати участь у масових заходах через загрозу атаки екстремістів своїм громадянам також дало посольство Великої Британії в Росії - відповідна заява є на сторінці дипломатичної установи в мережі X.