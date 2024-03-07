Франція та Молдова підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та оборони

Санду та Макрон зустрілись у Парижі

Президентка Молдови Мая Санду відвідала Францію, де зустрілась із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомило “Радіо Свобода”.

Під час візиту молдовської делегації угоду про співпрацю у сфері безпеки та оборони підписали міністри оборони Анатолій Ностаї та Себастьян Лекорню.

Крім того, міністр економіки Молдови Думітру Алайба та міністр із європейських справ Франції Стефан Сежурне підписали угоду про економічне співробітництво на 2024-2029 роки.

Деталі угод не повідомляються.

В свою чергу, Макрон запевнив, що Франція продовжуватиме підтримувати Молдову навіть більше, ніж раніше, оголосивши про відкриття “в найближчі місяці” постійної оборонної місії в Кишиневі.

Президент Франції перерахував загрози, з якими зараз стикається Молдова: економічні наслідки війни, розпочатої РФ проти України, порушення її повітряного простору російськими безпілотниками, дезінформація, спроби дестабілізації тощо.