США збудують порт у Газі

Президент США Джо Байден дасть наказ американським військовим очолити будівництво порту у Смузі Гази. Цей порт має збільшити кількість допомоги, що надходить палестинським цивільним.
Про це повідомляє The Hill.
“Ми знаємо, що допомога надходить до Гази далеко не достатньо і досить швидко. Цього вечора президент знову дасть зрозуміти, що нам усім потрібно зробити більше, і Сполучені Штати роблять більше”, - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.
Цей порт зможе приймати великі кораблі, які доставлятимуть їжу, воду, ліки та інші припаси в Газу.
Проект займе “кілька тижнів, щоб спланувати та реалізувати” і залучатиме сили, які вже є в регіоні або будуть там незабаром.
Цей план передбачає розміщення американського персоналу на військових суднах у морі. Їм не буде потрібно сходити на берег.
Спочатку поставки йтимуть через Кіпр за підтримки армії США та партнерів. США працюватимуть з ООН та іншими гуманітарними партнерами для розподілу допомоги по всій Газі, щойно вона досягне порту.
При цьому США “дуже тісно співпрацювали з ізраїльтянами в розробці цієї ініціативи”.
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