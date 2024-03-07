США збудують порт у Газі

Цей порт зможе приймати великі кораблі, які доставлятимуть їжу, воду, ліки та інші припаси в Газу.

Президент США Джо Байден дасть наказ американським військовим очолити будівництво порту у Смузі Гази. Цей порт має збільшити кількість допомоги, що надходить палестинським цивільним.

Про це повідомляє The Hill.

“Ми знаємо, що допомога надходить до Гази далеко не достатньо і досить швидко. Цього вечора президент знову дасть зрозуміти, що нам усім потрібно зробити більше, і Сполучені Штати роблять більше”, - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Цей порт зможе приймати великі кораблі, які доставлятимуть їжу, воду, ліки та інші припаси в Газу.

Проект займе “кілька тижнів, щоб спланувати та реалізувати” і залучатиме сили, які вже є в регіоні або будуть там незабаром.

Цей план передбачає розміщення американського персоналу на військових суднах у морі. Їм не буде потрібно сходити на берег.

Спочатку поставки йтимуть через Кіпр за підтримки армії США та партнерів. США працюватимуть з ООН та іншими гуманітарними партнерами для розподілу допомоги по всій Газі, щойно вона досягне порту.

При цьому США “дуже тісно співпрацювали з ізраїльтянами в розробці цієї ініціативи”.