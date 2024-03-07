Норвегія виділяє 140 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України

Також Норвегія приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони.

Норвегія виділяє 140 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у співпраці з Чехією. Крім того, країна приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Для нас важливо, щоб норвезька військова підтримка допомагала покривати потреби, які є пріоритетними для України в її боротьбі", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У Міноборони України висловили вдячність норвезьким партнерам за підтримку та забезпечення критичних військових потреб, зокрема артилерійських снарядів та посилення протиповітряної оборони.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров обговорили важливі питання обороноздатності з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Зокрема, йшлося про потреби в артилерії.