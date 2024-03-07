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Унаслідок удару хуситів по американському судну True Confidence загинуло три моряки

Двоє загиблих були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем. 

Унаслідок удару хуситів по американському судну True Confidence загинуло три моряки
Фото: EPA/UPG

Унаслідок удару хуситів балістичною ракетою по комерційному американському судну True Confidence в Червоному морі загинуло три моряки.

Про це пише BBC.

Двоє загиблих моряків були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем. 

Екіпаж судна загалом складався з 20 осіб, на борту також перебували три озброєні охоронці.

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Представник ВМС Індії повідомив, що есмінець INS Kolkata, дислокований у регіоні у складі військово-морської оперативної групи під керівництвом США, прибув на місце інциденту і врятував 21 члена екіпажу з допомогою вертольота та човнів.

Додамо, через кілька годин після атаки американські сили завдали ударів по двох безпілотниках в Ємені, які, за даними Центрального командування амрії Сполучених Штатів, безпосередньо загрожували кораблям ВМС США в регіоні. Телеканал Аль-Масіра, яким керують хусити, повідомив, що два удари завдали по аеропорту міста Ходейда.

  • Раніше повідомлялося, що удар по американському судну балістичною ракетою був цілеспрямованим. Представник бойовиків зазначив, що “екіпаж відхилив попереджувальні повідомлення", після чого судно атакували, і "попадання було точним".
  • Раніше було відомо про дві жертви атаки, а також шестеро поранених.
  • Це перший випадок смертей після ударів хуситів, який підтримує Іран, по кораблях у Червоному морі.
  • Хусити здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак проти комерційних і військово-морських суден США та коаліції, які діють у Червоному морі. Більшість із них були перехоплені есмінцями США чи коаліції або безпечно впали у воду.
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