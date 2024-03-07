Унаслідок удару хуситів по американському судну True Confidence загинуло три моряки

Унаслідок удару хуситів балістичною ракетою по комерційному американському судну True Confidence в Червоному морі загинуло три моряки.

Про це пише BBC.

Двоє загиблих моряків були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем.

Екіпаж судна загалом складався з 20 осіб, на борту також перебували три озброєні охоронці.

Представник ВМС Індії повідомив, що есмінець INS Kolkata, дислокований у регіоні у складі військово-морської оперативної групи під керівництвом США, прибув на місце інциденту і врятував 21 члена екіпажу з допомогою вертольота та човнів.

Додамо, через кілька годин після атаки американські сили завдали ударів по двох безпілотниках в Ємені, які, за даними Центрального командування амрії Сполучених Штатів, безпосередньо загрожували кораблям ВМС США в регіоні. Телеканал Аль-Масіра, яким керують хусити, повідомив, що два удари завдали по аеропорту міста Ходейда.