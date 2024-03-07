У Німеччині сьогодні страйкують машиністи поїздів та персонал аеропортів

Головною вимогою профспілки залізничників залишається скорочення робочого тижня до 35 годин із збереженням заробітної плати. Там також попередили про подальші "стихійні" страйки.

У Німеччині сьогодні, 7 березня, профспілка німецьких машиністів GDL розпочала черговий страйк пасажирського залізничного транспорту, який триватиме 35 годин, повідомляє DW.

Страйк офіційно розпочався о другій годині ночі і торкнеться більшої частини міжміських та регіональних залізничних перевезень у Німеччині. Протягом двох днів ходитимуть лише близько п'ятої частини всіх поїздів. Аналогічний страйк на вантажному транспорті розпочався у середу ввечері. Страйк триватиме до 5 ранку п'ятниці на вантажному транспорті та до 13 години того ж дня на пасажирському транспорті.

Як заявив раніше голова профспілки Клаус Везельскі (Claus Weselsky), страйк став відповіддю на безуспішні переговори з Deutsche Bahn (DB) на початку тижня, які мали тривати до неділі, 10 березня. За словами представників залізничної компанії, профспілка передчасно перервала їх. Головною вимогою GDL залишається скорочення робочого тижня до 35 годин із збереженням заробітної плати.

Везельскі також попередив про подальші "стихійні" страйки і про те, що профспілка більше не попереджатиме про них за 48 годин, щоб DB не встиг випускати аварійний розклад. "Це означає, що залізниця більше не є надійним транспортним засобом пересування", – пригрозив голова профспілки.

У четвер та п'ятницю, 7 та 8 березня, також відбудеться попереджувальний страйк наземного персоналу Lufthansa, до якого закликала профспілка Ver.di, повідомляє агентство dpa. У ці дні буде скасовано якнайбільше авіарейсів, щоб посилити тиск на керівництво авіакомпанії. За даними Lufthansa, новий страйк торкнеться близько 200 000 пасажирів.

Крім того, профспілка Ver.di закликала до одноденного страйку співробітників служб безпеки аеропортів Гамбурга, Франкфурта-на-Майні та Дюссельдорфа.

З початку року відбулися вже три страйки працівників сфери громадського обслуговування Lufthansa. В результаті страйку 1 лютого, що торкнувся 11 німецьких аеропортів, було скасовано понад тисячу авіарейсів.