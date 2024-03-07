У Нью-Йорку Національна гвардія перевірятиме сумки пасажирів метро

Безпекові заходи посилюють навіть на тлі зниження рівня злочинності у громадському транспорті.

750 службовців Національної гвардії США будуть стежити за порядком у метро Нью-Йорка, перевіряючи багаж пасажирів.

Як повідомляє Reuters, рішення про застосування силовиків ухвалила губернаторка штату Кеті Гокул. Окрім Нацгвардії, до перевірок особистих речей громадян залучать і 250 поліціянтів.

Критики демократки одразу ж відзначили те, що посилення безпекових заходів сталося на тлі зниження рівня злочинності: у лютому порівняно з минулим роком було зафіксовано на 15% менше порушень закону в громадському транспорті.

"Сказати, що справи поліпшуються, не означає змусити когось почуватися ліпше - особливо, коли щойно почув про ножове поранення чи викинуту на колію людину", - парирувала губернаторка.