Китай укотре оголосив про "поглиблення" відносин із Росією

Китайський топдипломат Ван І пообіцяв "поглибити" відносини з Росією та звинуватив США в спробах "придушити" КНР санкціями, пише The Guardian.
Ван І вважає, що американські санкції проти Китаю досягли "дивовижного" та "неосяжного" рівня. Він стверджує, що Пекін є опозицією до "одностороннього режиму та протекціонізму" – ці слова останнім часом стали поширеними в офіційних заявах Пекіна.
Дипломат додав, що відносини з Росією будуть поглиблені та змінені найближчими місяцями.
Ван високо оцінив "стратегічне керівництво" лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна щодо зміцнення відносин до такого рівня, що торік двостороння торгівля досягла рекордних $240 мільярдів доларів. Ван зазначив, що російський природний газ живить китайські домогосподарства, а китайські автомобілі їздять по російських дорогах.
- Заяви про "поглиблення дружби" між Пекіном та Москвою лунали як до повномасштабного вторгнення росіян в Україну, так і під час.
- НАТО реагує на співпрацю Росії з Пекіном несхвально, вбачаючи в обох країнах потенційну загрозу. У комюніке Альянсу за результатами саміту в Вільнюсі зазначили, що поглиблення стратегічного партнерства між КНР і Росією та їхні взаємні спроби підірвати заснований на правилах міжнародний порядок суперечать цінностям та інтересам НАТО.
- Торік, у березні, китайське міноборони заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими за декількома напрямками.
- Про летальну допомогу Китаю російській армії невідомо. Водночас країна усіляко допомагає росіянам ухилятися від санкцій і сама є крупним покупцем російських нафти й газу.