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У США пасажирський літак здійснив аварійну посадку після втрати колеса шасі

Боїнг здійснював рейс з Сан-Франциско до Японії.

У США пасажирський літак здійснив аварійну посадку після втрати колеса шасі
Фото: time.com

У Сполучених Штатах Боїнг-777 авіакомпанії "United Airlines" був змушений здійснити аварійну посадку невдовзі після злету з аеропорту Сан-Франциско. У повітрі з колеса шасі зірвалася шина.

Як повідомляє Reuters, літак, який мав вирушити до Японії, успішно сів у Лос-Анджелесі. Ніхто не постраждав. Для 249 пасажирів організували інший борт, вони продовжили мандрівку.

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