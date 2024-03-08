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Байден виступив у Конгресі: американських військ в Україні не буде; Україна зупинить Путіна, якщо матиме зброю

Президент США виголосив промову "Про стан справ у державі".

Байден виступив у Конгресі: американських військ в Україні не буде; Україна зупинить Путіна, якщо матиме зброю
Джо Байден
Фото: CNN

Президент США виступив перед Конгресом зі щорічною промовою "Про стан справ в державі".

Своє звернення до парламенту Джо Байден розпочав зі слів: "У січні 1941 Франклін Рузвельт виступав тут, у безпрецедетний час, коли війна точилася у Європі. Ми зараз теж живемо у безпрецедентну мить. Моя промова має пробудити Конгрес та попередити американський народ. Свобода та демократія під загрозою, в нас вдома та за океаном".

"Якщо хтось думає, що Путін зупиниться на Україні, він помиляється. Україна зупинить Путіна. Але Україна потребує зброї. Вона не просить надсилати війська. В Україні немає американських військ. Так буде і надалі".

"Три роки тому злочинці штурмували Капітолій. Вони вдарили ножем у горло американської демократії. Ми бачили це на власні очі. Вони не були патріотами, вони хотіли завадити законній передачі влади. Це була найбільша загроза нашій демократії з часів Громадянської війни. Їм не вдалося. Дехто з вас тут хочуть поховати правду про той штурм. Я не дозволю це зробити".

"Україні не дають допомагати ті, хто хочуть зупинити наше світове лідерство. Мій попередник, республіканський президент (Дональд Трамп - ред.), сказав, що дозволить Путіну робити все, що завгодно. Це цитата. Він вклонився російському лідеру. Це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно".

Велику частину промови господар Білого дому присвятив питанням економіки: "Американська економіка викликає заздрість у світу, поки Європа ледве уникає рецесії, а Китай мав жахливий 2023 рік".

Байден розкритикував Трампа за блокування законопроєкту щодо контролю імміграції : "Мені сказали, що мій попередник вимагав від сенаторів та конгресменів не голосувати. Він думав, що це його політична перемога і моя політична поразка. Йдеться не про нас. Я не дозволю казати, що іммігранти псують націю. Ми всі американці". 

"Нехай Бог береже усіх нас та наші війська", - завершив свій виступ Байден. 

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