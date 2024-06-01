Мелоні назвала вибори до Європарламенту "референдумом-вибором між двома Європами"

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що голосування на виборах до Європарламенту, які мають відбутися 6-9 червня, стане "референдумом, на якому обиратимуть між двома Європами".

Про це пише ANSA.

"З одного боку, це ідеологічна, централізована, нігілістична, все більш технократична Європа. З іншого боку, це смілива й горда Європа, яка не забуває свої корені, тому що ці корені визначають, ким ми є, і допомагають нам орієнтуватися", – заявила прем’єрка Італії.

За її словами, вибори до Європарламенту, стануть "референдумом між двома протилежними баченнями" Європи.