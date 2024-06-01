Мелоні назвала вибори до Європарламенту "референдумом-вибором між двома Європами"

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що голосування на виборах до Європарламенту, які мають відбутися 6-9 червня, стане "референдумом, на якому обиратимуть між двома Європами".
Про це пише ANSA.
"З одного боку, це ідеологічна, централізована, нігілістична, все більш технократична Європа. З іншого боку, це смілива й горда Європа, яка не забуває свої корені, тому що ці корені визначають, ким ми є, і допомагають нам орієнтуватися", – заявила прем’єрка Італії.
За її словами, вибори до Європарламенту, стануть "референдумом між двома протилежними баченнями" Європи.
- Мелоні належить до правої партії "Брати Італії", яка у Європарламенті входить до групи "Європейські консерватори і реформісти" (ECR). Її політсила є найпопулярнішою в Італії і, згідно із останніми опитуваннями, має близько 27% підтримки.
- 28 квітня Мелоні оголосила, що вона буде кандидаткою на виборах до Європарламенту в червні, щоб підвищити підтримку своєї партії "Брати Італії".
- Крім Мелоні, в Італії на виборах до Європарламенту балотуються відразу три кандидатки-українки. Детальніше можна прочитати у матеріалі LB.ua "Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: "Нам час діяти".