У Парижі через підготовку до Олімпіади на все літо закрили центральну площу

Зараз на Площі Згоди будують інфраструктуру для змагань з низки дисциплін.

Зведення олімпійської інфраструктури на Площі Згоди у Парижі

Відсьогодні на ціле літо у центрі Парижа через підготовку до Олімпійських ігор закрили одне найпопулярніших місць біля Сени ‒ Площу Згоди.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на BFMTV.

Площу повністю закрили для будь-якого руху та пішоходів.

Зараз там будують інфраструктуру для змагань з низки дисциплін, а потім на площі проходитиме також церемонія відкриття Паралімпійських ігор.

Перекриття площі стало несподіванкою для багатьох містян.

⚠️ Rappel : la place de la Concorde sera fermée à la circulation automobile, cycliste et piétonne à compter de ce samedi 1er juin, 6h. Une réouverture partielle interviendra le 7 septembre (contre-allée ouest) et à compter du 25 septembre toute la partie ouest sera rouverte. pic.twitter.com/0ZKLd28o8T — Mairie du 8e Paris (@Mairie08Paris) May 30, 2024

Вчора французькі спецслужби зірвали спробу організувати ісламістський теракт під час Олімпіади. Силовики 22 травня заарештували 18-річного “громадянина Чечні”. Теракт мав відбутись у Сент-Етьєні, під час футбольних матчів.