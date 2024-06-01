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У Парижі через підготовку до Олімпіади на все літо закрили центральну площу

Зараз на Площі Згоди будують інфраструктуру для змагань з низки дисциплін.

У Парижі через підготовку до Олімпіади на все літо закрили центральну площу
Зведення олімпійської інфраструктури на Площі Згоди у Парижі
Фото: EPA/UPG

Відсьогодні на ціле літо у центрі Парижа через підготовку до Олімпійських ігор закрили одне найпопулярніших місць біля Сени ‒ Площу Згоди.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на BFMTV.

Площу повністю закрили для будь-якого руху та пішоходів.

Зараз там будують інфраструктуру для змагань з низки дисциплін, а потім на площі проходитиме також церемонія відкриття Паралімпійських ігор. 

Перекриття площі стало несподіванкою для багатьох містян. 

Вчора французькі спецслужби зірвали спробу організувати ісламістський теракт під час Олімпіади. Силовики 22 травня заарештували 18-річного “громадянина Чечні”. Теракт мав відбутись у Сент-Етьєні, під час футбольних матчів.

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