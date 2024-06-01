Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
ГоловнаСвіт

В Індії розпочався останній етап шеститижневих національних виборів. Моді має шанс на перемогу

Мешканці обиратимуть 57 народних представників у восьми штатах і союзних територіях.

В Індії розпочався останній етап шеститижневих національних виборів. Моді має шанс на перемогу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в Індії розпочався сьомий та останній етап масштабних шеститижневих національних виборів, пише Німецька хвиля.

На цьому останньому етапі мешканці обиратимуть 57 народних представників у восьми штатах і союзних територіях. Йдеться, зокрема, про північні штати Пенджаб і Хімачал-Прадеш.

Зазначимо, через сильну спеку, зокрема, теплові удари, загинуло щонайменше 19 представників виборчих органів.

Результати виборів оголосять 4 червня.

Підписуйтесь на наш Google News

Попри зниження активності виборців очікується, що прем'єр-міністр Нарендра Моді повернеться на третій термін на посаді. Одним із місць голосування є його виборчий округ ‒ місто Варанасі, яке є духовним серцем індуїзму. Моді створив собі імідж непохитного борця за індуїзм. Ще одна перемога зміцнить статус Моді як головного та популярного лідера після перемог його партії “Бхаратія Джаната” (Народна партія Індії) в 2014 та 2019 роках.

  • Вибори в Індії стартували 19 квітня. Мільярд мешканців країни має обрати членів 543-місної нижньої палати парламенту.
  • Прем'єр Моді балотується на третій термін поспіль. Кілька ключових опозиційних партій, включно з Конгресом, у багатьох штатах утворили альянс, щоб протистояти його партії. Основні проблеми країни зараз включають кризу робочих місць, зростання цін, придушення інакодумців і опозиції, а також релігійну політику.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies