В Індії розпочався останній етап шеститижневих національних виборів. Моді має шанс на перемогу

Сьогодні в Індії розпочався сьомий та останній етап масштабних шеститижневих національних виборів, пише Німецька хвиля.

На цьому останньому етапі мешканці обиратимуть 57 народних представників у восьми штатах і союзних територіях. Йдеться, зокрема, про північні штати Пенджаб і Хімачал-Прадеш.

Зазначимо, через сильну спеку, зокрема, теплові удари, загинуло щонайменше 19 представників виборчих органів.

Результати виборів оголосять 4 червня.

Попри зниження активності виборців очікується, що прем'єр-міністр Нарендра Моді повернеться на третій термін на посаді. Одним із місць голосування є його виборчий округ ‒ місто Варанасі, яке є духовним серцем індуїзму. Моді створив собі імідж непохитного борця за індуїзм. Ще одна перемога зміцнить статус Моді як головного та популярного лідера після перемог його партії “Бхаратія Джаната” (Народна партія Індії) в 2014 та 2019 роках.