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Політичні партії у ПАР готуються сьогодні до коаліційних переговорів

Виборча комісія має намір оголосити попередні повні результати виборів вже у неділю.

Політичні партії у ПАР готуються сьогодні до коаліційних переговорів
Фото: EPA/UPG

Південноафриканські політичні партії готуються до коаліційних переговорів сьогодні, пише Reuters.

Згідно з результатами на 51,92% виборчих дільниць, керівна партія Африканський Національний Конгрес (АНК) президента Сиріла Рамафоси отримала 42,3% голосів ‒ проти 57,5% голосів, які політсила отримала на останніх національних виборах у 2019 році.

Прогнози вказують на те, що після остаточного підрахунку голосів АНК отримає 40,5%.

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Наразі пробізнесовий Демократичний альянс був на другому місці з 23,4%. uMkhonto we Sizwe (MK), нова партія на чолі з колишнім президентом Джейкобом Зумою, має 10,8%, з’їдаючи підтримку Конгресу. MK обігнала радикальну партію “Борці за економічну свободу” (EFF), третю за величиною партію в парламенті, яка набрала 9,6%.

За законом виборча комісія має сім днів, щоб оприлюднити повні попередні результати, але її представники заявили, що планують оголосити їх у неділю.

Частка голосів політичних партій визначатиме кількість місць, які вони отримають у Національних зборах. Cаме депутати потім обирають наступного президента.

“Таким чином все ще може бути лідер АНК, чинний президент Сиріл Рамафоса. Однак ганебні результати на виборчих дільницях ризикують посилити виклик його лідерству”, ‒ зазначає видання.

  • Партія Африканський Національний Конгрес здобуває перемогу, але вперше за 30 років втрачає монобільшість. Ця політична сила під проводом Нельсона Мандели поклала край режиму апертеїду у 1994 році.
  • Результати волевиявлення означатимуть для президента ПАР Сиріла Рамафоси загрозу відставки: партія, ймовірно, не пробачить йому втрату більшості, а інші політичні сили вимагатимуть усунути главу держави в обмін на участь у коаліційних перемовинах. 
  • Підтримка АНК зменшилася, зокрема, через розчарування такими проблемами, як високий рівень безробіття та злочинність, часті відключення електроенергії та корупція..
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