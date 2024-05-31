Політичні партії у ПАР готуються сьогодні до коаліційних переговорів

Виборча комісія має намір оголосити попередні повні результати виборів вже у неділю.

Південноафриканські політичні партії готуються до коаліційних переговорів сьогодні, пише Reuters.

Згідно з результатами на 51,92% виборчих дільниць, керівна партія Африканський Національний Конгрес (АНК) президента Сиріла Рамафоси отримала 42,3% голосів ‒ проти 57,5% голосів, які політсила отримала на останніх національних виборах у 2019 році.

Прогнози вказують на те, що після остаточного підрахунку голосів АНК отримає 40,5%.

Наразі пробізнесовий Демократичний альянс був на другому місці з 23,4%. uMkhonto we Sizwe (MK), нова партія на чолі з колишнім президентом Джейкобом Зумою, має 10,8%, з’їдаючи підтримку Конгресу. MK обігнала радикальну партію “Борці за економічну свободу” (EFF), третю за величиною партію в парламенті, яка набрала 9,6%.

За законом виборча комісія має сім днів, щоб оприлюднити повні попередні результати, але її представники заявили, що планують оголосити їх у неділю.

Частка голосів політичних партій визначатиме кількість місць, які вони отримають у Національних зборах. Cаме депутати потім обирають наступного президента.

“Таким чином все ще може бути лідер АНК, чинний президент Сиріл Рамафоса. Однак ганебні результати на виборчих дільницях ризикують посилити виклик його лідерству”, ‒ зазначає видання.