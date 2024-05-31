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"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним

Сам кандидат у президенти збирає на п'ятницю пресконференцію у своїй башті в Нью-Йорку.

"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Спікер Майк Джонсон та колишній президент Дональд Трамп
Фото: medya.press

Дональд Трамп - засуджений злочинець: Сполучені Штати оговтуються від першого в своїй історії визнання колишнього президента винним за кримінальними звинуваченнями.

Як передає The Guardian, на рішення присяжних у суді Нью-Йорка вже відреагував спікер Палати представників Майк Джонсон. Лідер республіканської більшості заявив, що це "ганебний день".

На думку Джонсона, "використання системи правосуддя як зброї стало визначальною рисою адміністрації Байдена, а ухвалене рішення є черговим доказом того, що демократи не зупиняться ні перед чим, щоб змусити замовкнути своїх політичних опонентів".

Натомість у передвиборчому штабі Джо Байдена новину сприйняли обережно: "У Нью-Йорку ми побачили, що ніхто не може бути вищим за закон, а Дональд Трамп помилявся, коли вважав, що не відповідатиме за порушення цього закону. Але є лише один спосіб запобігти потраплянню Трампа до Овального кабінету: у кабінці для голосування. Злочинець чи ні, але він буде брати участь у виборах від Республіканської партії".

Сам експрезидент оголосив, що у п'ятницю об 11 годині ранку за місцевим часом (18-та година за Києвом) проведе пресконференцію в Нью-Йорку у своїй Башті Трампа.   

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