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Макрон прийме Байдена у Єлисейському палаці 8 червня

Це буде перший офіційний візит президента США до Франції.

Макрон прийме Байдена у Єлисейському палаці 8 червня
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон 8 червня прийматиме у своїй резиденції в Парижі американського колегу Джо Байдена. Перший офіційний візит чинного господаря Білого дому до республіки підтвердили у Єлисейському палаці.

Як пише Reuters, Байден завітає до Макрона після того, як 6 червня візьме участь у заходах на честь річниці висадки союзних сил в Нормандії. На святкування "Дня Д" було запрошено Президента України Володимира Зеленського, а от російського представництва, попри попередні заяви французької влади, не буде: від ідеї запрошувати агресорів відмовилися.

У Парижі Байден та Макрон обговорять підтримку України. Що ж до двосторонніх відносин, то ключовими темами переговорів будуть економічна співпраця, безпека та освоєння космосу і питання ядерного сектору.

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