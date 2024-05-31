Присяжні визнали Дональда Трампа винним у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс, вирок винесуть у липні (оновлено)

Журі присяжних винесло вердикт у кримінальному процесі щодо Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації ділових записів у схемі прихованих грошей. Трамп винен по всім 34 пунктам.

Таким чином Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

Суддя Хуан Мерчан призначила слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

Присяжні у справі про приховування грошей Дональда Трампа завершили свій перший день закритих обговорень, не винісши вердикту.

77-річного Трампа звинувачують у фальсифікації ділових документів, щоб приховати платіж у розмірі 130 тис. доларів безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року за мовчання порнозірки Стормі Деніелс.

Вона стверджує, що у неї був сексуальний контакт з колишнім президентом США. Трамп не визнав себе винним і заперечує, що мав з нею зв'язок.