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Присяжні визнали Дональда Трампа винним у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс, вирок винесуть у липні (оновлено)

Трамп винен по всім 34 пунктам.

Присяжні визнали Дональда Трампа винним у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс, вирок винесуть у липні (оновлено)
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Журі присяжних винесло вердикт у кримінальному процесі щодо Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації ділових записів у схемі прихованих грошей. Трамп винен по всім 34 пунктам. 

Таким чином Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

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Суддя Хуан Мерчан призначила слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

Присяжні у справі про приховування грошей Дональда Трампа завершили свій перший день закритих обговорень, не винісши вердикту.

77-річного Трампа звинувачують у фальсифікації ділових документів, щоб приховати платіж у розмірі 130 тис. доларів безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року за мовчання порнозірки Стормі Деніелс.

Вона стверджує, що у неї був сексуальний контакт з колишнім президентом США. Трамп не визнав себе винним і заперечує, що мав з нею зв'язок.

  • Вирок може бути оприлюднено вже цього тижня. Існує три варіанти подальшого розвитку подій.

  • Якщо Трампа визнають винним, він може сісти до в’язниці на кілька років (вирок може бути умовний) або отримати штраф. Обвинувальний вирок не завадить йому балотуватися на другий термін у Білому домі на виборах у листопаді.

  • Якщо присяжні одноголосно виправдають Трампа, то це буде юридичною перемогою команди ексгосподаря Білого дому. Якщо рішення буде роздільним, то суддя може ще два рази проінструктувати колегію щодо обвинувачень, після чого відсутність консенсусу означатиме повернення справи до прокурорів для перегляду. Такий сценарій Трампа теж цілком влаштовує.

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