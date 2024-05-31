Представники дипломатичних відомств США та Китаю зустрілися на тлі погроз щодо санкцій проти Пекіна

У Держдепартаменті заявили, що підтримка Китаєм Росії “загрожує не лише безпеці України, але й Європи”.

Перший заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл і заступник радника з національної безпеки Джон Файнер зустрілися вчора з віцеміністром закордонних справ Китаю Ма Чжаосю у Вашингтоні, пише Reuters.

Зустріч відбулася на тлі того, що Вашингтон звинуватив керівництво Пекіна в підтримці війни Росії в Україні та попередив, що Китай може зіткнутися з подальшими санкціями Заходу.

Заступник речника Державного департаменту Ведант Пател заявив на брифінгу, що зустріч Кемпбелла була “частиною інтенсивної торішньої дипломатії щодо відповідального управління конкуренцією у відносинах між США та Китаєм”.

Вашингтон очікує посилення взаємодії між сторонами на вищому рівні.

Пател заявив також, що США, їхні партнери з “Групи семи” та інші країни Євросоюзу і блоку НАТО поділяють думку, що підтримка Китаєм Росії “загрожує не лише безпеці України, але й Європи”.

Він відмовився надати деталі будь-яких майбутніх санкцій. Його, зокрема, запитали, чи можуть вони бути націленими на китайських лідерів. “Якщо Китай не скоротить підтримку оборонно-промислової бази Росії, США будуть готові вжити подальших кроків”, ‒ додав Пател.