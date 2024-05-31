Представники дипломатичних відомств США та Китаю зустрілися на тлі погроз щодо санкцій проти Пекіна

Перший заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл і заступник радника з національної безпеки Джон Файнер зустрілися вчора з віцеміністром закордонних справ Китаю Ма Чжаосю у Вашингтоні, пише Reuters.
Зустріч відбулася на тлі того, що Вашингтон звинуватив керівництво Пекіна в підтримці війни Росії в Україні та попередив, що Китай може зіткнутися з подальшими санкціями Заходу.
Заступник речника Державного департаменту Ведант Пател заявив на брифінгу, що зустріч Кемпбелла була “частиною інтенсивної торішньої дипломатії щодо відповідального управління конкуренцією у відносинах між США та Китаєм”.
Вашингтон очікує посилення взаємодії між сторонами на вищому рівні.
Пател заявив також, що США, їхні партнери з “Групи семи” та інші країни Євросоюзу і блоку НАТО поділяють думку, що підтримка Китаєм Росії “загрожує не лише безпеці України, але й Європи”.
Він відмовився надати деталі будь-яких майбутніх санкцій. Його, зокрема, запитали, чи можуть вони бути націленими на китайських лідерів. “Якщо Китай не скоротить підтримку оборонно-промислової бази Росії, США будуть готові вжити подальших кроків”, ‒ додав Пател.
- Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон вживатиме подальших заходів, якшо Китай не припинить підтримку РФ у війні проти України.
- Кілька днів тому газета Washington Post з посиланням на американських чиновників написала, що Китай є найбільшим фактором розвитку оборонного сектору Кремля. Пекін забезпечує близько 70% російського імпорту верстатів і 90% ‒ імпортованої мікроелектроніки.
- Курт Кемпбелл цього тижня особисто передав попередження щодо ролі Китаю у допомозі Росії європейським дипломатам у НАТО з “якомога більшою кількістю деталей і конкретики”.