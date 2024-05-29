Китай є найбільшим фактором розвитку оборонного сектору Кремля. Байден розглядає жорсткі контрзаходи, ‒ WP

Пекін забезпечує близько 70% російського імпорту верстатів і 90% ‒ імпортованої мікроелектроніки. Однак технічно зброю Москві Пекін не постачає, зазначає видання.

Посадовці США стурбовані тим, що Пекін, технічно дотримуючись своєї обіцянки не постачати зброю Москві, став найбільшим фактором розвитку оборонного сектору Росії.

Про це пише газета Washington Post.

WP зазначає, що після вторгнення РФ в Україні у 2022 році Китай публічно закликав до припинення вогню, але Путін просив Сі надати зброю. КНР була готова виконати прохання, однак Байден зателефонував Сі з попередженням, що Сполучені Штати відреагують на це. У відповідь Сі гнівно запитав, чи Байден йому не погрожує.

Після цієї розмови-протистояння Сі утримується від прямих поставок зброї Кремлю. Але офіційні особи США заявили, що китайський лідер доручив Лю Хе, колишньому віцепрем’єр-міністру та одному з найбільш довірених учасників переговорів із Заходом, наглядати за “тихою допомогою військових зусиль Росії”.

Президент США Джо Байден розглядає зараз два нові жорсткі контрзаходи для протистояння Москві ‒ покарання Китаю за постачання ключових технологій росіянам або скасування обмежень на використання Україною американської зброї малого радіусу дії для атаки всередині РФ.

“Ці кроки означатимуть значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України, яка водночас намагатиметься уникнути прямої конфронтації з президентом Росії Володимиром Путіним або його ключовим союзником, китайським лідером Сі Цзіньпіном. Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, свідчить про зростання стурбованості адміністрації щодо вразливості України на полі бою”, ‒ йдеться у матеріалі.

Держсекретар Ентоні Блінкен акцентував про більш жорстку позицію щодо Пекіна після нещодавніх візитів до Пекіна та Києва. Перебуваючи в Пекіні, він заявив наприкінці квітня, що Китай “допомагає розпалити найбільшу загрозу для Європи” після розпаду Радянського Союзу, і зазначив, що Сполучені Штати зважують нові санкції проти китайських компаній і фінансових установ.

Про зростання допомоги Китаю Росії чітко свідчить звіт Натаніеля Шера для Фонду Карнегі за міжнародний мир. Проаналізувавши дані міжнародної митниці, Шер виявив, що Китай є найбільшим постачальником Росії п’ятидесяти “високопріоритетних” товарів подвійного призначення. Митні дані також показали, що частка Китаю в російському імпорті цих товарів зросла з 32% у 2021 році до 89% минулого року.

Блінкен зазначає, що ці предмети подвійного призначення “використовуються, щоб допомогти Росії в надзвичайно швидкому виробництві боєприпасів, танків, бронетехніки, ракет”. Водночас Пекін продовжує утримуватися від “надання фактичної зброї”.

За словами держсекретаря, Китай забезпечує близько 70% російського імпорту верстатів і 90% ‒ імпортованої мікроелектроніки.

Китай також надає Росії супутникову технологію, яка може мати вирішальне значення для зв’язку та наведення цілей в Україні, повідомляє Королівський інститут об’єднаних служб ‒ аналітичний центр британської зовнішньої політики.