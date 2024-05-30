"Проголосуй, будь ласка, за Марію": МВС попереджає про нову шахрайську систему

Правоохоронці попередили про нову шахрайську систему, за допомогою якої зламують особисті Telegram-акаунти користувачів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"«Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців», - обережно, шахраї розсилають подібні повідомлення та зламують Telegram-акаунти", - йдеться в повідомленні.

Суть кібершахрайської схеми в тому, що після переходу за посиланням, користувач втрачає доступ, а вже з привласненого акаунта шахраї надалі роблять розсилку з проханням переказати значні суми коштів.

МВС закликало громадян не переходити за посиланням; не вводити персональні дані для "голосування" і заблокувати невідомий абонент.

"Аферисти розсилають безліч варіантів, аби ввести оману громадян та привласнити їх дані. Тому будьте обачними та не дайте себе ошукати", - йдеться в повідомленні.

Раніше кіберполіція попереджала про шахрайську схему із “виплатами від польських партнерів”.