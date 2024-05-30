Дрони ГУР уразили два російські катери типу "Тунець" в окупованому Криму, – УП

Для протидії росіяни застосовували авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, але – безрезультатно.

У ніч 30 травня в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони в тимчасово окупованому Криму було уражено два російські катери, імовірно – типу КС-701 "Тунець".

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР МО.

За даними джерел, українські морські дрони "Магура V5" атакували катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

Для протидії ворог активно застосовува авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, але – безрезультатно.

Раніше Telegram-канали повідомляли про вибухи в районі Євпаторії. Окупанти також перекривали кримський міст.