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Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.

Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 506 260  військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб
  • танків ‒ 7710 (+10) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 14913 (+22) 
  • артилерійських систем – 13101 (+35) 
  • РСЗВ – 1088 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 815 (+0)
  • літаків  – 357 (+0) 
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10532 (+22)
  • крилаті ракети ‒ 2222 (+0)
  • кораблі /катери  ‒ 27 (+0) 
  • підводні човни ‒ 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53) 
  • спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень із 19 по 26 травня втрати ворога склали: 8900 осіб особового складу та 1246 одиниць озброєння та військової техніки.

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