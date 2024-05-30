Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб

танків ‒ 7710 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22)

артилерійських систем – 13101 (+35)

РСЗВ – 1088 (+1)

засоби ППО ‒ 815 (+0)

літаків – 357 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22)

крилаті ракети ‒ 2222 (+0)

кораблі /катери ‒ 27 (+0)

підводні човни ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53)

спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень із 19 по 26 травня втрати ворога склали: 8900 осіб особового складу та 1246 одиниць озброєння та військової техніки.