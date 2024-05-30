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Повітряні Сили попередили про зліт стратегічної авіації ворога

В повітрі не менше 4 літаків Ту-95МС.

Повітряні Сили попередили про зліт стратегічної авіації ворога
Фото: EPA

Вночі в Україні є велика ймовірність оголошення масштабної повітряної тривоги. За інформацією від Повітряних Сил, ворог готує черговий обстріл крилатими ракетами.

Станом на 1 годину ночі підтверджено виліт щонайменше 4 літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ. Борти, за повідомленнями моніторингових каналів, тримають курс на пускові рубежі. 

Орієнтовний час входження ракет до повітряного простору в разі підтвердження атаки - після 2:30. Проте варто орієнтуватися на офіційні повідомлення. Повітряні Сили будуть повідомляти про зміни та уточнення щодо загрози.

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