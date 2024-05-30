Повітряні Сили попередили про зліт стратегічної авіації ворога

В повітрі не менше 4 літаків Ту-95МС.

Вночі в Україні є велика ймовірність оголошення масштабної повітряної тривоги. За інформацією від Повітряних Сил, ворог готує черговий обстріл крилатими ракетами.

Станом на 1 годину ночі підтверджено виліт щонайменше 4 літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ. Борти, за повідомленнями моніторингових каналів, тримають курс на пускові рубежі.

Орієнтовний час входження ракет до повітряного простору в разі підтвердження атаки - після 2:30. Проте варто орієнтуватися на офіційні повідомлення. Повітряні Сили будуть повідомляти про зміни та уточнення щодо загрози.