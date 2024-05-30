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За день 29 травня на фронті відбулось більше 100 бойових зіткнень, - Генштаб

Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках.

За день 29 травня на фронті відбулось більше 100 бойових зіткнень, - Генштаб
За день 29 травня на фронті відбулось більше 100 бойових зіткнень, - Генштаб
Фото: 24 ОМБр

На 23:00 29 травня на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та авіапідтримку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках.

Наші воїни на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу вогнем виснажують наступальний потенціал ворога. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили окупантів.

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На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована. 79 осіб склали втрати загарбників за поточну добу на цьому напрямку. Українські воїни знищили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобілів і  одиницю спецтехніки. Крім того, за сьогодні уражено три склади з боєприпасами та вісім укриттів особового складу ворога.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка і Невське. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського.

На Лиманському напрямку відбито п’ять спроб противника просунутися вперед у районах сіл Терни, Торське та в Серебрянському лісі. Тривають бої в районі Тернів. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – відбито дев’ять атак, ще одна - триває. Також ідуть бої біля Сокола, Невельського та Новоселівки Першої. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

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