Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Молдови

Працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергового бажаючого незаконно виїхати за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Водій вантажівки, який пізно ввечері прямував з України, стверджував, що їде один. Проте під час огляду кабіни прикордонники виявили чоловіка, який сховався у складеному спальному місці”, - йдеться у повідомленні.
Прикордонники склали адмінпротокол стосовно затриманого чоловіка.
Крім того, водія вантажівки передали Нацполіції, разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення.
- Прикордонники затримали охочих втекти за кордон у причепі фури. Вартість поїздки для кожного становила 6 тис. доларів.
- Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці.