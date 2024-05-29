Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Молдови

Затриманий їхав у складеному спальному місці у вантажівці.

Працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергового бажаючого незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Водій вантажівки, який пізно ввечері прямував з України, стверджував, що їде один. Проте під час огляду кабіни прикордонники виявили чоловіка, який сховався у складеному спальному місці”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники склали адмінпротокол стосовно затриманого чоловіка.

Крім того, водія вантажівки передали Нацполіції, разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення.