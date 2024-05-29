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Українські військові розповіли CNN, що американські танки Abrams не адаптовані до актуальної війни

Танк не має броні, яка могла б захистити його від дронів.

Українські військові розповіли CNN, що американські танки Abrams не адаптовані до актуальної війни
Танк M1-A1 Abrams
Фото: Aaron Ellerman

Українські екіпажі, які працюють на поставлених США танках Abrams, розповіли CNN про низку недоліків і недоліків бронетехніки, що ставить під сумнів їх корисність на фронтах війни, що постійно змінюється.

Екіпажі, навчені в Німеччині, заявили, що основний бойовий танк американської армії вартістю 10 мільйонів доларів, не має броні, яка могла б захистити його від дронів. Також українські танкісти скаржаться на технічну справність танків та їх непристосованість до кліматичних умов. 

Боєприпаси також є проблемою, оскільки вони призначені для боїв “танк-на-танк”, що трапляється дуже рідко, кажуть вони. Натомість танкістам набагато частіше доводиться працювати як артилерії. Один український екіпаж також висловив розчарування тим, що танки були створені для ведення війни у стилі НАТО, коли авіація та артилерія готують поле бою перед наступом танків і піхоти, натомість Україна не має переваги у повітрі. 

Нагадаємо, Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва восени минулого року. 

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