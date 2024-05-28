Громадянин Молдови нелегально переплив Дністер заради зустрічі з коханою в Україні

Чоловік мав п'ятирічну заборону на в'їзд до України і не міг потрапити до неї законно.

Прикордонники затримали громадянина Молдови, який, попри заборону на в'їзд, намагався потрапити до України.

Чоловік мав п'ятирічну заборону у зв'язку з порушенням правил перебування в Україні. Однак він вирішив не чекати дозволу і переплив Дністер, аби побачитися з коханою жінкою, повідомили в Державній прикордонній службі.

"Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ в Telegram Громадянин Молдови незаконно переплив Дністер заради зустрічі з коханою

Іноземцю доведеться відповідати перед законом, а нова заборона вʼїзду в Україну для нього тепер становитиме десять років.