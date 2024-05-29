Росія вже не зможе зірвати Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Про це у вечірньому відеозверненні 29 травня повідомив Президент Володимир Зеленський.
"Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу", - розповів глава держави.
Зеленський сказав, що "з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль".
Також він доручив Офісу, уряду і Верховній раді працювати з тими державами, які ще не підтвердили свою участь у заході.
"Поставив завдання майже у щоденному режимі давати деталізацію щодо держав, які ще потребують нашої роботи, щоб бути на Саміті, і держав, які вже підтвердили свою участь, – щоб Саміт був саме таким дієвим, який потрібен для наближення реального миру", - додав Зеленський.
- 29 травня свою участь у Саміті миру підтвердили Австралія та ООН.
- Минулого тижня стало відомо, що у Саміті миру свою участь підтвердили вже понад 80 країн.