"Хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією", - розповів глава держави.

Росія вже не зможе зірвати Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Про це у вечірньому відеозверненні 29 травня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу", - розповів глава держави.

Зеленський сказав, що "з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль".

Також він доручив Офісу, уряду і Верховній раді працювати з тими державами, які ще не підтвердили свою участь у заході.

"Поставив завдання майже у щоденному режимі давати деталізацію щодо держав, які ще потребують нашої роботи, щоб бути на Саміті, і держав, які вже підтвердили свою участь, – щоб Саміт був саме таким дієвим, який потрібен для наближення реального миру", - додав Зеленський.