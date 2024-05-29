Пекін сповнений рішучості підтримувати Москву по-максимуму, — перший заступник Державного секретаря США

Перший заступник Держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл цього тижня особисто передав попередження щодо ролі Китаю у допомозі Росії європейським дипломатам у НАТО з “якомога більшою кількістю деталей і конкретики”, повідомляє Politico.

Його візит до Брюсселя відбувся напередодні великого саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні, на якому Альянс надішле Пекіну серйозне послання, зазначає видання.

“Загальна мета Китаю полягала не тільки в підтримці Росії — на наш погляд, до кінця — але й у публічному применшуванні своєї ролі та спробах підтримувати нормальні дипломатичні та комерційні стосунки з Європою”, — заявив Кемпбелл.

“І я думаю, що вчора під час дискусій у Північноатлантичній раді нас підбадьорило те, скільки європейських країн чітко висловилися за те, що неможливо підтримувати нормальні відносини з Китаєм, якщо в той же час китайці таємно сприяють найбільш дестабілізуючій війні в Європі з часів Другої світової війни”, — заявив заступник держсекретаря США.

Він назвав допомогу Китаю Росії за останні 18-24 місяці такою, що викликає “глибоке занепокоєння”.

“Це тривалі, комплексні зусилля, які підтримує керівництво Китаю, спрямовані на надання Росії всієї закулісної підтримки, яка дозволить їй відновити елементи своєї військової сили, свої ракети великої дальності, свої БПЛА, деякі з можливостей відстежувати пересування на полі бою, далекобійну артилерію тощо”, — сказав Кемпбелл.