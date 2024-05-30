Сьогодні вночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
За попередньою інформацією, у результаті удару по Харкову постраждали семеро людей. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі, які наразі ліквідували вогнеборці.
Раніше також повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару в селищі Мала Данилівка знищено манеж Харківського зооветеринарного інституту. Це - історична пам'ятка.