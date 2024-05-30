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Росіяни вночі завдали масованих ракетних ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка

Постраждали семеро людей, пшкоджені об'єкти цивільної інфраструктури і спалахнули пожежі, які наразі ліквідували.

Росіяни вночі завдали масованих ракетних ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка
Харків, наслідки ракетних ударів
Фото: МВС

Сьогодні вночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За попередньою інформацією, у результаті удару по Харкову постраждали семеро людей. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі, які наразі ліквідували вогнеборці.

Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: МВС
Харківщина, наслідки обстрілів

Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: МВС
Харківщина, наслідки обстрілів

Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: МВС
Харківщина, наслідки обстрілів

Раніше також повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару в селищі Мала Данилівка знищено манеж Харківського зооветеринарного інституту. Це - історична пам'ятка.

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