Постраждали семеро людей, пшкоджені об'єкти цивільної інфраструктури і спалахнули пожежі, які наразі ліквідували.

Сьогодні вночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За попередньою інформацією, у результаті удару по Харкову постраждали семеро людей. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі, які наразі ліквідували вогнеборці.

Фото: МВС Харківщина, наслідки обстрілів

Фото: МВС Харківщина, наслідки обстрілів

Фото: МВС Харківщина, наслідки обстрілів

Раніше також повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару в селищі Мала Данилівка знищено манеж Харківського зооветеринарного інституту. Це - історична пам'ятка.