​Уночі Сили ППО збили 32 російських "шахеди" та 7 крилатих ракет із 11

Росіяни також запустили 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині.

За ніч Сили протиповітряної оборони збили сім ворожих крилтих ракет та 32 безбілотники типу "Shahed-131/136".

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Зазначається, що в ніч на 30 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ. та мису Чауда (Крим).

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Як повідомлялося, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.