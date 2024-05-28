У Одесі викрили місцевого депутата, причетного до шахрайства з нерухомістю

Він із спільниками орендував комунальні приміщення, а потім викупляв їх на неконкурентній основі.

У Одесі повідомили про підозру депутату Одеської міської ради та трьом учасникам організованої групи, які причетні до шахрайства із нерухомістю.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Керівництво Одеської обласної прокуратури повідомило про підозру депутату Одеської міської ради та трьом учасникам організованої групи за фактами фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння комунальним майном та його легалізації (ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України)", – зазначили в прокуратурі.

Депутат, який був членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості, які прямо або опосередковано були власністю територіальних громад.

До свого плану він залучив знайомого адвоката та виконавців із кола довірених осіб. Спільники підшукували комунальні приміщення першого та другого поверхів в центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні громадські організації та підприємства, а потім викупали на неконкурентній основі.

Після цього збільшували площу вже викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів та на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на підставних осіб. Частину незаконно отриманих у власність нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та продавали.

У такий спосіб учасники організованої групи заволоділи трьома об’єктами нерухомості в середмісті Одеси, спричинивши територіальній громаді понад 10 млн грн збитків.

Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності організованої групи.

Фото: Офіс Генпрокурора Затримання одного із учасників схеми

Співорганізатору та двом виконавцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Стосовно депутата-організатора вирішується питання про оголошення у розшук та надання судом дозволу на затримання з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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