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Від імені Синєгубова шахраї розіслали фейкові прохання про збір на ЗСУ

ОВА вже звернулася до правоохоронців.

Від імені Синєгубова шахраї розіслали фейкові прохання про збір на ЗСУ
Ілюстративне фото

Від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова шахраї розіслали фейкові листи-прохання про збір на Збройні сили України.

Про це йдеться у повідомленні Харківської ОВА.

"Невідомі особи від імені Харківської обласної військової адміністрації поширюють неправдиву інформацію щодо зборів на Збройні сили України. Наголошуємо! Такі документи від імені ХОВА не розсилалися", – зазначили у адміністрації.

Фейковий лист від Синєгубова
Фото: Харківська ОВА
Фейковий лист від Синєгубова

Також додали, що Харківська ОВА вже звернулася з відповідною заявою до Головного управління поліції в Харківській області та СБУ.

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