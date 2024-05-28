Від імені Синєгубова шахраї розіслали фейкові прохання про збір на ЗСУ

Від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова шахраї розіслали фейкові листи-прохання про збір на Збройні сили України.
Про це йдеться у повідомленні Харківської ОВА.
"Невідомі особи від імені Харківської обласної військової адміністрації поширюють неправдиву інформацію щодо зборів на Збройні сили України. Наголошуємо! Такі документи від імені ХОВА не розсилалися", – зазначили у адміністрації.
Також додали, що Харківська ОВА вже звернулася з відповідною заявою до Головного управління поліції в Харківській області та СБУ.
- Шахраї активізувалися. Мінреінтеграції попередило про шахрайську розсилку нібито від Ощадбанку про грошову допомогу.
- Міністерство енергетики заявило про активізацію шахраїв, які користуються складною ситуацією з електропостачанням для дезінформації та виманюють особисті дані.
- А жителям Херсонщини шахраї надсилають на електронну пошту, месенджери і соцмережі повідомлення з пропозицією миттєвої виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE.