Від імені Синєгубова шахраї розіслали фейкові прохання про збір на ЗСУ

ОВА вже звернулася до правоохоронців.

Від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова шахраї розіслали фейкові листи-прохання про збір на Збройні сили України.

Про це йдеться у повідомленні Харківської ОВА.

"Невідомі особи від імені Харківської обласної військової адміністрації поширюють неправдиву інформацію щодо зборів на Збройні сили України. Наголошуємо! Такі документи від імені ХОВА не розсилалися", – зазначили у адміністрації.

Фото: Харківська ОВА Фейковий лист від Синєгубова

Також додали, що Харківська ОВА вже звернулася з відповідною заявою до Головного управління поліції в Харківській області та СБУ.