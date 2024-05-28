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СБУ повідомила про підозру голові російського банку, який запроваджує “рубльову зону” на окупованій території

Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони.

СБУ повідомила про підозру голові російського банку, який запроваджує “рубльову зону” на окупованій території
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на Руслана Ареф’єва – голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну РФ проти України.

За даними спецслужби, за вказівкою Кремля та Центробанку РФ, фігурант запроваджує так звану “рубльову зону” в тимчасово захоплених регіонах України. Для цього Ареф’єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив більше 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську.

Після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області фігурант організував там створення ще 27 "філій" окупаційної фінустанови. Здебільшого відкриття банків відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських фінустанов.

У такий спосіб агресор намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях в російських рублях.

Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони. Найбільше це стосується виплати “зарплат” окупантам та покриття затрат на їхнє “розквартирування”.

Також на відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Ареф’єву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Зазначимо, нещодавно СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку. Він брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ до України.

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