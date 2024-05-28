РФ активізувала рекрутинг у центральній Африці: обіцяють по $2200 і паспорт

Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Зокрема, у центральній Африці: Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді. Обіцяють щомісячне забезпечення розміром 2200 доларів та російські паспорти для членів родини найманця.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Як повідомила розвідка, вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії.

"Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї", – додали у ГУР.