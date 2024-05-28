РФ активізувала рекрутинг у центральній Африці: обіцяють по $2200 і паспорт

Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Зокрема, у центральній Африці: Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді. Обіцяють щомісячне забезпечення розміром 2200 доларів та російські паспорти для членів родини найманця.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
Як повідомила розвідка, вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії.
"Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї", – додали у ГУР.
- Нещодавно партизани повідомляли, що Росія задіює африканський корпус у наступі на Харківську область, які зазнають величезних втрат.
- Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал проти рекрутингу. Зокрема, в Індії заарештували чотирьох осіб, підозрюваних у вербуванні чоловіків для участі у військових діях російської армії в Україні.
- Раніше найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.
- Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний з тим, що РФ стає все складніше мобілізувати власних громадян.