В Україні зупинено зарахування міжнародних мовних сертифікатів як результатів вступних іспитів до аспірантури

Зокрема, йдеться про сертифікати тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment.

В Україні зупинено зарахування мовних сертифікатів як результатів мовного іспиту при вступі до аспірантури. Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства освіти і науки, який офіційно набрав чинності, повідомляє портал Освіта.ua.

Відтепер сертифікати тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment з англійської мови, TestDaF з німецької мови, DELF або DALF з французької мови не будуть зараховуватись замість результатів вступних іспитів.

Натомість для допуску до вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, цьогоріч вступнику обов'язково необхідно надати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який складатиметься з двох частин: тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника) та ТЗНК (тест загальних навчальних компетентностей).

За блок з іноземної мови учасник ЄВІ, який планує вступати в аспірантуру, має набрати не менш 130 балів (9 тестових балів).

За блок ТЗНК вступник в аспірантуру має набрати як мінімум 5 тестових балів, щоб подолати “пороговий” бал і отримати можливість брати участь у подальшій вступній кампанії.

Нещодавно Міносвіти закликало виші та коледжі до низки важливих змін. Зокрема, йдеться про навчання з серпня і по суботах.