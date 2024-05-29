У Харкові пролунав вибух (доповнено)

У Харкові близько 10:30 пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного" та міський голова.

Повідомлення про вибух з'явилося в акаунті мера. Об 11:17 інформацію про обстріл уточнив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 10.35 окупанти завдали удар по відкритій території Харківського району. На цю хвилину – без постраждалих", – сказав він.

Харків зазнає російських ударів фактично щодня. Ворог умисно б'є по місцях, де багато цивільних: парках, зонах відпочинку, підприємствах, магазинах.

За минулий тиждень Росія влаштувала декілька масованих обстрілів. 23 травня Росія вдарила по друкарні "Фактор", яке входить до одного холдингу з видавництвом Vivat. Семеро людей загинули, десятки поранені, 50 000 книг згоріли. На цьому підприємстві друкували кожну третю українську книгу. Докладно про нього читайте в матеріалі "Знищений «Фактор-Друк»: тут випускали кожну третю книгу в Україні".

25 травня Росія посеред вихідного дня вдарила по "Епіцентру". Загинули щонайменше 19 людей, ще 40 були поранені. Сьогодні вранці кількість загиблих знову зросла – помер поранений чоловік. Президент України та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що для захисту Харкова і області Україні бракує двох систем ППО Patriot. Він також закликав дозволити Україні завдавати ударів по російських військових цілях на її території.