На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові пролунав вибух (доповнено)

Інформацію про вибух оприлюднили близько 10:30.

У Харкові пролунав вибух (доповнено)
Харків (ілюстративне фото)
Фото: detector.media

У Харкові близько 10:30 пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного" та міський голова.

Повідомлення про вибух з'явилося в акаунті мера. Об 11:17 інформацію про обстріл уточнив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 10.35 окупанти завдали удар по відкритій території Харківського району. На цю хвилину – без постраждалих", – сказав він.

Харків зазнає російських ударів фактично щодня. Ворог умисно б'є по місцях, де багато цивільних: парках, зонах відпочинку, підприємствах, магазинах.

За минулий тиждень Росія влаштувала декілька масованих обстрілів. 23 травня Росія вдарила по друкарні "Фактор", яке входить до одного холдингу з видавництвом Vivat. Семеро людей загинули, десятки поранені, 50 000 книг згоріли. На цьому підприємстві друкували кожну третю українську книгу. Докладно про нього читайте в матеріалі "Знищений «Фактор-Друк»: тут випускали кожну третю книгу в Україні".

25 травня Росія посеред вихідного дня вдарила по "Епіцентру". Загинули щонайменше 19 людей, ще 40 були поранені. Сьогодні вранці кількість загиблих знову зросла – помер поранений чоловік. Президент України та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що для захисту Харкова і області Україні бракує двох систем ППО Patriot. Він також закликав дозволити Україні завдавати ударів по російських військових цілях на її території. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies