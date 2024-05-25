Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив, що Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300, але у світу є аналоги для протидії

Глава держави зазначив, що водночас в України зараз немає ані достатньої кількості цих аналогів, ані дозволу від західних партнерів використовувати їх по військових цілях на території РФ.

Зеленський заявив, що Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300, але у світу є аналоги для протидії
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для The New York Times повідомив, що Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300, але у світі є аналоги зброї, яка може протидіяти їх застосуванню, передає Укрінформ. 

“Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300. Це їхня перевага. Чи є в світі аналоги, які можуть цьому протидіяти? Так. Чи ці аналоги кращі за те, що має Росія? Так. Чи є в Україні два елементи: аналог у достатній кількості і дозвіл його використовувати (по території РФ)? Ні”, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що використання зброї по військових цілям на території Росії – це захист. 

“Адміністрація президента Байдена проти використання західної зброї по території РФ. Нашу зброю та наші дрони ми використовуємо. Але хочу підкреслити, що ми це робимо як захист. Це важливо. Через це ми зверталися до президента Байдена і не лише до нього, а й до лідерів багатьох країн – ми хочемо використовувати цю зброю як захист”, – підкреслив президент.

Він розповів, що російські військові “стоять у найближчих селах до кордону і б’ють по наших селах, знаючи, що не отримають удару у відповідь”.

“Коли ми говоримо про ATACMS, Storm Shadow, Scalp, HIMARS і снаряди до них, то ми не маємо дозволу бити ними по території РФ, по їхніх військових розташуваннях, штабах. То як нам захиститися від цих ударів?” – запитав Зеленський. 

За його словами, дозвіл використовувати західну зброю по російських військових цілях на території РФ створив би вогневий паркан перед нашим кордоном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies