Зеленський заявив, що Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300, але у світу є аналоги для протидії

Глава держави зазначив, що водночас в України зараз немає ані достатньої кількості цих аналогів, ані дозволу від західних партнерів використовувати їх по військових цілях на території РФ.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для The New York Times повідомив, що Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300, але у світі є аналоги зброї, яка може протидіяти їх застосуванню, передає Укрінформ.

“Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300. Це їхня перевага. Чи є в світі аналоги, які можуть цьому протидіяти? Так. Чи ці аналоги кращі за те, що має Росія? Так. Чи є в Україні два елементи: аналог у достатній кількості і дозвіл його використовувати (по території РФ)? Ні”, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що використання зброї по військових цілям на території Росії – це захист.

“Адміністрація президента Байдена проти використання західної зброї по території РФ. Нашу зброю та наші дрони ми використовуємо. Але хочу підкреслити, що ми це робимо як захист. Це важливо. Через це ми зверталися до президента Байдена і не лише до нього, а й до лідерів багатьох країн – ми хочемо використовувати цю зброю як захист”, – підкреслив президент.

Він розповів, що російські військові “стоять у найближчих селах до кордону і б’ють по наших селах, знаючи, що не отримають удару у відповідь”.

“Коли ми говоримо про ATACMS, Storm Shadow, Scalp, HIMARS і снаряди до них, то ми не маємо дозволу бити ними по території РФ, по їхніх військових розташуваннях, штабах. То як нам захиститися від цих ударів?” – запитав Зеленський.

За його словами, дозвіл використовувати західну зброю по російських військових цілях на території РФ створив би вогневий паркан перед нашим кордоном.