SpaceX бореться із російськими спробами приглушення сигналів Starlink

Компанія SpaceX витрачає значні ресурси для того, щоб протидіяти спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

Про це власник компанії Ілон Маск написав у соцмережі Х.

"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння", – написав Маск.

За його словами, це є складною проблемою, однак росіянам не вдалося вимкнути системи Starlink.

"Їм вдалося вимкнути всі системи зв’язку, крім Starlink", – зазначив мільярдер.

Exactly.



SpaceX is spending significant resources combating Russian jamming efforts. This is a tough problem.



They have succeeded in shutting down every communications system, except Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2024

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