Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
ГоловнаСвіт

SpaceX бореться із російськими спробами приглушення сигналів Starlink

Компанія витрачає значні ресурси на боротьбу із приглушенням.

SpaceX бореться із російськими спробами приглушення сигналів Starlink
Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Компанія SpaceX витрачає значні ресурси для того, щоб протидіяти спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

Про це власник компанії Ілон Маск написав у соцмережі Х.

"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння", – написав Маск.

За його словами, це є складною проблемою, однак росіянам не вдалося вимкнути системи Starlink.

"Їм вдалося вимкнути всі системи зв’язку, крім Starlink", – зазначив мільярдер. 

Що передувало

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies