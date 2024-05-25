SpaceX бореться із російськими спробами приглушення сигналів Starlink

Компанія SpaceX витрачає значні ресурси для того, щоб протидіяти спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.
Про це власник компанії Ілон Маск написав у соцмережі Х.
"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння", – написав Маск.
За його словами, це є складною проблемою, однак росіянам не вдалося вимкнути системи Starlink.
"Їм вдалося вимкнути всі системи зв’язку, крім Starlink", – зазначив мільярдер.
Exactly.— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2024
SpaceX is spending significant resources combating Russian jamming efforts. This is a tough problem.
They have succeeded in shutting down every communications system, except Starlink.
Що передувало
- Нещодавно The Washington Post написав про те, що 125 бригада ТрО зіштовхнулась із проблемами зі зв'язком під час останнього наступу Росії у Харківській області.
- Зокрема, 10 травня, бригада втратила всю відеотрансляцію з безпілотників через російське радіоелектронне глушіння.
- В кінці березня повідомлялось, що російські військові почали частіше використовувати системи Starlink від компанії SpaceX.
- Згодом Пентагон зумів припинити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink у війні з Україною.