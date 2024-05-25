НАТО може задіяти п'яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може застосувати п'яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки на одну з країн блоку.
Про це він сказав в інтерв'ю британському журналу The Economist.
"Якщо вони кібератакибудуть масштабними, тоді ми можемо задіяти п'яту статтю і відповісти в кіберпросторі, а також в інших сферах, щоб захистити союзників по НАТО", - зазначив Столтенберг.
На думку видання, що таким чином Столтенберг хотів "попередити Росію".
- П'ята стаття Північноатлантичного договору означає, що напад на одну країну НАТО означає напад на всіх, тож і відповідь на атаку має бути відповідною.
- За час повномасштабної війни в Україні російські засоби повітряного ураження декілька разі вилітали з української території на територію деяких країн НАТО, але Альянс в цьому умислу не бачив.