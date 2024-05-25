У британському парламенті пропонують заборонити смартфони для дітей до 16 років

Комітет з питань освіти парламенту Сполученого Королівства радить заборонити дітям до 16 років користуватися смартфонами та соціальними мережами.

Як пише The Guardian, парламентарі спостерігають "очевидний негативний вплив" цифрових засобів на добробут молоді. У онлайн-світі вбачають "численні загрози": від доступу до порнографії до залучення дітей до злочинності кримінальними бандами.

Уряд Ріші Сунака озвучував зацікавленість у перегляді чинних норм щодо користування смартфонами, проте до консультацій та дебатів справа так і не дійшла. Свої висновки освітній комітет спрямовує скоріше на наступний склад кабінету міністрів, який збереться після загальних виборів.

За статистикою, у Британії чверть дітей у віці 3-4 років вже мають смартфон. Половина дітей, які ще не досягнули 13 років, користуються соцмережами, хоча офіційно створення акаунтів у такому віці заборонено.