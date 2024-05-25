"Грузинська мрія" відповіла США на візові обмеження: "шантаж та комедія"

Партія влади, очевидно, не збирається змінювати антиамериканську риторику через санкції з боку Вашингтона.

Керівна партія "Грузинська мрія", яка є ініціатором ухвалення в країні скандального закону про "іноагентів", прокоментувала заяву Державного департаменту США про підготовку візових санкцій.

Як пише Reuters, у політсилі вважають запровадження заборони на в'їзд до Штатів для відповідальних за антидемократичний документ "огидною спробою обмежити незалежність та суверенітет Грузії".

У "Мрії" наполягають, що "жоден шантаж не змусить нас піти проти власної країни".

Очільник парламентської франції більшості Мамука Мдінарадзе узагалі назвав американські санкції "комічними" та заявив, що "незалежність Грузії не продається в обмін на якісь візи".

Процес подолання вето, яке застосувала щодо закону про "іноагентів" президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, в партії пообіцяли розпочати вже наступного тижня.