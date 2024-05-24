США вводять візові обмеження для Грузії через закон про “іноагентів”

Вашингтон також розпочинає “всебічний огляд двосторонньої співпраці між Сполученими Штатами та Грузією”.

Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року

Сполучені Штати заявили, що вводять нові візові обмеження для Грузії у відповідь на ухвалення парламентом скандального закону про “іноземних агентів”,

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон також розпочинає “всебічний огляд двосторонньої співпраці між Сполученими Штатами та Грузією”.

Обмеження, за словами Блінкена, “поширюватимуться на осіб, які несуть відповідальність або беруть участь у підриві демократії в Грузії, а також на членів їхніх сімей”.

Санкції стосуються осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії через насильство чи залякування.

Він додав, що “будь-хто, хто підриває демократичні процеси або інститути в Грузії, зокрема напередодні, під час і після виборів у Грузії в жовтні 2024 року, може бути визнаний таким, що не має права на отримання американських віз”.

“Переглядаючи відносини між нашими двома країнами, ми братимемо до уваги дії Грузії при ухваленні рішень”, ‒ наголосив Блінкен.

Водночас держсекретар додав, що Вашингтон продовжує сподіватися, що лідери Грузії переглянуть закон та вживуть заходів для просування вперед демократичних і євроатлантичних прагнень своєї країни.