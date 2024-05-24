США вводять візові обмеження для Грузії через закон про “іноагентів”

Сполучені Штати заявили, що вводять нові візові обмеження для Грузії у відповідь на ухвалення парламентом скандального закону про “іноземних агентів”,
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту.
Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон також розпочинає “всебічний огляд двосторонньої співпраці між Сполученими Штатами та Грузією”.
Обмеження, за словами Блінкена, “поширюватимуться на осіб, які несуть відповідальність або беруть участь у підриві демократії в Грузії, а також на членів їхніх сімей”.
Санкції стосуються осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії через насильство чи залякування.
Він додав, що “будь-хто, хто підриває демократичні процеси або інститути в Грузії, зокрема напередодні, під час і після виборів у Грузії в жовтні 2024 року, може бути визнаний таким, що не має права на отримання американських віз”.
“Переглядаючи відносини між нашими двома країнами, ми братимемо до уваги дії Грузії при ухваленні рішень”, ‒ наголосив Блінкен.
Водночас держсекретар додав, що Вашингтон продовжує сподіватися, що лідери Грузії переглянуть закон та вживуть заходів для просування вперед демократичних і євроатлантичних прагнень своєї країни.
- Раніше цього тижня стало відомо, що Конгрес США має розглянути законопроєкт щодо санкцій на політиків "Грузинської мрії", якщо вони ухвалять закон про "іноагентів", і водночас запропонує лібералізацію візового режиму, торговельні домовленості та військову підтримку, якщо політки повернуться обличчям до демократії. "Грузинська мрія" заявила, що це шантаж і закликала надати згадані преференції без будь-яких умов.
- Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
- 14 травня парламент Грузії схвалив закон про “іноагентів” у фінальному читанні, а через декілька днів президентка Саломе Зурабішвілі ветувала документ.