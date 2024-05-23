Російський диктатор Путін прибув з візитом до свого білоруського колеги Лукашенка

Путін та Лукашенко зустрічаються на День космонавтики (архівне фото)

Російський диктатор Володимир Путін прибув з візитом у Мінськ, до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка.

Про це повідомляють білоруські пропагандистські ресурси.

Зазначається, що літак Путіна Іл-96-300ПУ (RA-96021) здійснив посадку в Національному Аеропорту "Мінськ" о 23:10. Раніше приземлився його літак-двійник.

Ці літаки супроводжували чотири винищувачі - по два російських та білоруських.

Білоруські пропагандисти з посиланням на диктатора Лукашенка повідомляють, що після прильоту Володимира Путіна очільники держав обговорять питання безпеки, а 24 травня здебільшого присвятять економічній тематиці за участю урядовців.