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Російський диктатор Путін прибув з візитом до свого білоруського колеги Лукашенка

Очільники держав обговорять питання безпеки та економіки.

Російський диктатор Путін прибув з візитом до свого білоруського колеги Лукашенка
Путін та Лукашенко зустрічаються на День космонавтики (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Володимир Путін прибув з візитом у Мінськ, до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка.

Про це повідомляють білоруські пропагандистські ресурси.

Зазначається, що літак Путіна Іл-96-300ПУ (RA-96021) здійснив посадку в Національному Аеропорту "Мінськ" о 23:10. Раніше приземлився його літак-двійник.

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Ці літаки супроводжували чотири винищувачі - по два російських та білоруських.

Білоруські пропагандисти з посиланням на диктатора Лукашенка повідомляють, що після прильоту Володимира Путіна очільники держав обговорять питання безпеки, а 24 травня здебільшого присвятять економічній тематиці за участю урядовців.

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