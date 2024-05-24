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Президент Чехії потрапив в аварію та отримав ушкодження

Петр Павел травмувався, коли їздив на мотоциклі закритою трасою.

Президент Чехії потрапив в аварію та отримав ушкодження
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел потрапив до лікарні. Ввечері у четвер йому надавали допомогу у військовому госпіталі.

За повідомленням місцевого видання Novinky, причиною звернення до лікарів стала травма, яку глава держави отримав внаслідок аварії на закритій трасі.

Павел відомий своєю пристрастю до мотоциклів. Під час заїзду на відокремленому від доріг загального користування треку він зазнав ушкоджень, які лікарі оцінили як несерйозні. Проте президента залишили у медичному закладі для подальшого спостереження за його станом.

У чеській поліції стверджують, що в інциденті не брали участь жодні інші транспортні засоби, тож розслідування не ведеться. 

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