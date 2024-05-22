У Чехії попереджають, що дезінформація РФ є загрозою для майбутніх виборів у ЄС

У Сенаті Чехії попередили про російські операції, що загрожують виборам в ЄС.

Російський вплив і кампанії з дезінформації в ЄС становлять значну загрозу чесності майбутніх виборів до Європейського парламенту.

Так вважає Комітет із закордонних справ, оборони та безпеки Сенату Чехії, пише Euractiv.

За словами голови Комітету Павела Фішера, таких висновків дійшли після нещодавніх викриттів щодо діяльності медіа-компанії Voice of Europe, яка поширювала російську пропаганду в ЄС і нещодавно потрапила під санкції.

Фішер зазначив, що "ця медіакомпанія намагалася вплинути на публічні дебати в Чехії та інших країнах ЄС за гроші Російської Федерації, працювала проти інтересів Чехії та систематично поширювала російську пропаганду".

Сенатський комітет отримав інформацію про Voice of Europe безпосередньо від Чеської служби інформації з питань безпеки під час закритого засідання.

Також у Чехії стурбовані тим, що Словаччина надала захист проросійському політику і медіа-магнату, що є причетним до Voice of Europe, Артему Марчевському. За словами голови комітету Фішера, "це діяло проти інтересів безпеки Чеської Республіки".

Комітет вважає, що російський вплив не тільки ставить під загрозу вільне прийняття рішень, але й є "неприйнятним порушенням прав громадян Європейського Союзу".

Декілька днів тому Рада ЄС вирішила призупинити мовлення чотирьох пропагандистських ресурсів у Євросоюзі. У переліку - Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известии" і "Российская газета".

У квітні стало відомо, що 16 євродепутатів співпрацювали з YouTube-каналом російської пропаганди “Голос Європи”. Тоді ж влада Чехії наклала санкції на двох керівників «Голосу Європи», один з яких — давній друг російського лідера Володимира Путіна, український олігарх Віктор Медведчук.

У Німеччині вже розслідують, чи депутат від ультраправої партії AfD, який "засвітився" на пропагандистському ресурсі, отримав гроші від сайту “Voice of Europe”.

Чеська та бельгійська влада в березні назвали YouTube-канал “Голос Європи” прикриттям для російської пропаганди та дезінформації.