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В Чехії фермери вирішили відкласти протести після замаху на Фіцо

Нова дата протесту буде визначена після переговорів з міністрами сільського господарства і фінансів.

В Чехії фермери вирішили відкласти протести після замаху на Фіцо
Фермери палять сіно під стінами Європейського парламенту під час протесту на полях саміту ЄС у Брюсселі, 1 лютого 2024 р.
Фото: EPA/UPG

В Чехії фермери скасували акцію протесту, яка була запланована на наступний тиждень в Празі.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Зазначається, що таким чином фермери хочуть заспокоїти ситуацію і зменшити ризик ексцесів під час протесту на фоні замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Як повідомив президент Аграрної палати Ян Долежал, нову дату акції протесту поки що не призначили.

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Долежал уточнив, що нова дата протесту буде визначена після переговорів з міністрами сільського господарства і фінансів.

В свою чергу, міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний привітав рішення фермерів і назвав його логічним і відповідальним. 

Замах на Фіцо: що відомо

  • 15 травня на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду.

  • Як з'ясувалося, 71-річний чоловік, який стріляв у прем’єр-міністра, був колишнім охоронцем торгового центру, автором трьох збірок віршів і членом Словацького товариства письменників. 

  • Юрай Чінтула є також активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Словаччина”.

  • У відповідь на збройний напад на Фіцо Національна рада Словацької Республіки взялася посилювати заходи безпеки.

  • 17 травня стало відомо, що прем'єр-міністра Словаччини знову прооперували. Лікарі на підставі контрольної комп'ютерної томографії ухвалили рішення про повторну операцію з видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення.

  • Детальніше про замах на прем'єра та передумови інциденту читайте у матеріалі "Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС".
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