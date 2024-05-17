В Чехії фермери вирішили відкласти протести після замаху на Фіцо

В Чехії фермери скасували акцію протесту, яка була запланована на наступний тиждень в Празі.
Про це повідомляє Ceske Noviny.
Зазначається, що таким чином фермери хочуть заспокоїти ситуацію і зменшити ризик ексцесів під час протесту на фоні замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.
Як повідомив президент Аграрної палати Ян Долежал, нову дату акції протесту поки що не призначили.
Долежал уточнив, що нова дата протесту буде визначена після переговорів з міністрами сільського господарства і фінансів.
В свою чергу, міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний привітав рішення фермерів і назвав його логічним і відповідальним.
Замах на Фіцо: що відомо
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- Детальніше про замах на прем'єра та передумови інциденту читайте у матеріалі "Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС".